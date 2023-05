Jüngste Bürgermeisterin Österreichs hat geheiratet

Der 18. Mai war für die Hofkirchner Bürgermeisterin Nicole Zehetner-Grasl ein ganz besonderer Tag - aus einem privaten Grund. Die 27-Jährige heiratete ihren Partner Stefan, die jüngste Bürgermeisterin Österreichs heißt nun Thaller.

„Viele Gemeindebürger haben mich natürlich auf die Hochzeit angesprochen und mir Glückwünsche erteilt. Der ein oder die andere ist da natürlich auch neugierig, möchte das Kleid sehen oder hätte die Feier gerne begleitet. Es war mir dennoch wichtig, dass unsere Hochzeit nur im engen Familien- und Freundeskreis stattfindet, da es für uns als Paar es ein sehr persönlicher Moment ist", sagt Thaller.

"Ein Tag voller Freude, Liebe und Emotionen"

Ihr sei bewusst, dass sich viele erst an ihren neuen Nachnamen gewöhnen müssen. Sie fände den Namen "Thaller" sehr schön, begründet die Ortschefin ihre Entscheidung, zudem sei ihr Nachname nun kürzer und damit praktischer.

Die Hochzeitsfeier fand im Nachbarort von Hofkirchen am Hochzeitshof Huber zu Laah in Wolfern statt. Der Bräutigam trat in der Wallfahrtskirche in Maria Laah in der Lederhose vor den Altar, die Braut trug ein ivoryfarbenes Brautkleid mit Spitze. „Es war für uns der schönste Tag im Leben, auch wenn das Wetter zu Beginn nicht so mitspielte und wir im Regen bei ungefähr 10 Grad fotografiert wurden. Dennoch ist die eigene Hochzeit ein Tag voller Freude, Liebe und Emotionen. Wir sind mit Glück erfüllt und bedanken uns bei unseren Gästen für die wundervollen Beiträge und Unterstützung an unserem Hochzeitstag," sagt Thaller.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper