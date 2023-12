Jüdischer Friedhof: Stadt übernimmt Instandhaltung

Das wurde am Mittwoch im Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Leistungen umfassen die Grünpflege sowie die Instandhaltung von Wegen und Einfriedungen. "Der Friedhof ist nicht nur für die jüdische Gemeinschaft, sondern für die gesamte Linzer Gesellschaft von großer Bedeutung. Daher nimmt die Stadt Linz selbstverständlich ihre Verantwortung wahr", sagen Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Gerade in Zeiten, wo erneut weltweit Antisemitismus in all seinen schrecklichen Ausprägungen beobachtet werden könne, sei das ein wichtiges Zeichen: "Wir alle sind gefordert, dagegen vorzugehen."

