Jubiläum: Die 200. Ausgabe der Kupfermuckn

LINZ. Das Cover ziert Kupfermuckn-Urgestein Bertl Weißengruber.

Das Redaktionsteam freut sich über die 200. Ausgabe. Bild: Kupfermuckn

Was für die New Yorker die "Streetnews", die Wiener der "Augustin", die Innsbrucker der "Zwanz’ger" ist, kennen die Linzer unter dem Namen "Kupfermuckn".

Die Verkäufer der bekannten Straßenzeitung sind aus der Innenstadt fast nicht mehr wegzudenken, im März erscheint nun die 200. Ausgabe mit einer Auflage von 32.000 Stück. Seinen Anfang nahm die Erfolgsgeschichte der Straßenzeitung im Oktober 1996, als die ersten 2000 Zeitungen gedruckt wurden, die Idee wurde in einer Schreibwerkstatt der Arge für Obdachlose mit dem Linzer Schriftsteller Kurt Mitterndorfer geboren. Mehr als zwanzig Jahre sind seither vergangen, rund fünf Millionen Zeitungen wurden gedruckt.

Geschrieben werden die Berichte von Menschen, die genau wissen, wie es sich anfühlt, in Armut und sozialer Ausgrenzung zu leben, rund 25 Redakteure arbeiten über das Jahr verteilt in der Kupfermuckn-Redaktion.

Großer Zusammenhalt

Aus der Linzer Straßenzeitung ist durch die Ausgabestellen in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Linz, Wels, Steyr und Vöcklabruck über die Jahre eine für ganz Oberösterreich geworden. Verkauft werden die Zeitungen von rund 250 Verkäufern, einer von ihnen ist Bertl Weißengruber. Das Gründungsmitglied der Straßenzeitung bringt die Kupfermuckn seit 22 Jahren unter die Leute. "Am Anfang war es noch zäh, und ich habe am ersten Tag nur eine Zeitung verkauft. Schön langsam kannten mich dann immer mehr Leute, und seither wurde es immer besser", erinnert sich Weißengruber an seine Anfangszeit. Der gebürtige Wiener, der mehrmals wegen "Vagabundage" im Gefängnis saß, hatte einige berufliche und private Rückschläge zu verkraften.

Der Jobverlust als Seemann, ein Gehirninfarkt und die Trennung von seiner Frau gaben ihm den Rest. "Ich stand damals plötzlich auf der Straße", sagt der vierfache Vater, der heute wieder in einer eigenen Wohnung wohnt.

Über die Jahrzehnte hinweg sind viele Freundschaften entstanden, etwa mit den Standbetreibern und Besuchern des Ottensheimer Marktes: "Ich gehöre da schon zum Inventar. Oft tausche ich die Kupfermuckn gegen Lebensmittel und werde auch von den Leuten eingeladen."

Eine Ausgabe kostet übrigens zwei Euro, früher war sie um 20 Schilling zu haben. Die Hälfte des Verkaufspreises verbleibt bei den Verkäufern. Und vom Cover der Jubiläumsausgabe lacht einem Bertl Weißengruber entgegen.

