Joey Kelly schwört auf den Esel aus Traun

Joey Kelly (l.) in Traun mit den Gründern von "My Esel", Heinz Mayrhofer und Christoph Fraundorfer

Prominenter Besuch beim Radhersteller „My Esel“ in Traun: Joey Kelly hat sich persönlich ein Bild in der Produktionsstätte gemacht, um die Herstellung eines Holzfahrrades Schritt für Schritt mitzuverfolgen. Der Besuch hatte natürlich einen guten Grund: Kelly ist Markenbotschafter für die Radmanufaktur.

Wie „My Esel“ stünden auch die Projekte von Kelly für Performance, Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit. Der starke Bezug zur Natur sei zudem verbindend. Kelly würde sehr nachhaltig denken. „Wir haben eine ähnliche Philosophie und freuen uns, dass er uns dabei hilft, sichtbarer zu werden“, sagen die beiden Unternehmensgründer Christoph Fraundorfer und Heinz Mayrhofer.

Als Markenbotschafter versteht es sich von selbst, dass Kelly bei sämtlichen seiner Abenteuer auf einen „Esel“ aus Traun vertrauen kann. Zuletzt war das bei seinem Projekt „Panamericana“ so. Dabei reiste Joey mit seiner Familie von Inuvik im Nordwesten Kanadas in einem Wohnmobil ohne Geld für Essen und Benzin bis Feuerland. Mit seinem „My Esel Cross Komfort“ hatte er ein Trekkingrad aus Traun mit dabei.

„Wir haben schon beim ersten Treffen gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Die Begeisterung war von Anfang an da. Über das Produkt, die Philosophie dahinter, die Nachhaltigkeit. Und die Räder sehen einfach extrem schick aus", sagte der 50-jährige Kelly bei seinem ersten Besuch in Traun und streute den Ideengebern Rosen. "Es ist so ein dynamisches junges Team, das vor Ideen nur so sprüht und das spornt einfach an."

