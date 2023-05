Joe's Bar am Südbahnhofmarkt eröffnet

Bei bester Stimmung im vollem Gastgarten stieß Stadträtin Marktreferentin Doris Lang-Mayerhofer mit Joe Landl mit einem frisch gezapftem Bier auf die erfolgreiche Eröffnung des neuen Bierlokals am Linzer Südbahnhofmarkt an.

Partystimmung herrschte am Freitag und Samstag bei der Eröffnung von Joe's Bar am Südbahnhofmarkt, die in Kooperation mit der Nachbarskoje Mei Greisslerei betrieben wird. Am Freitag stand ein traditioneller Frühschoppen am Programm, samstags legte DJ Funk2Mars auf.

Bier und Leberkäse

Neben dem Bier-Angebot finden Feinschmecker bei Joe's Bar auch international ausgewählte Leberkäsesorten der Marke Gourmetfein sowie Köstlichkeiten aus der Nachbarskoje. „Die maritime Bierbar ist eine tolle Ergänzung und Bereicherung unserer Angebote am beliebten Südbahnhofmarkt", sagt Marktreferentin Doris Lang-Mayerhofer (VP).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper