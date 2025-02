JKU-Teich zugefroren: Viele Fische verendeten

"Wir haben schon vergangene Woche festgestellt, dass tote Fische im Teich sind", sagt Alexander Freischlager, Vizerektor für Campusentwicklung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Zu dieser Zeit war der 11.500 Quadratmeter große und 1,2 Meter tiefe Teich zugefroren. Bei allen verendeten Tieren handle es sich um offensichtlich ausgesetzte Arten - "Gold- und Zierfische, wie sie in der Karibik vorkommen und die die Kälte nicht aushalten dürften. Sie sind zum Teil in der Eisschicht eingefroren." Heimische Fische waren nicht dabei.

Als der Teich auftaute, sammelten die Mitarbeiter die Fische ab. "So wie es zurzeit aussieht, sterben auch keine weiteren Fische. Wir haben trotzdem eine Wasserprobe genommen, die wir untersuchen lassen." Das werde ohnehin regelmäßig gemacht, bisher war die Wasserqualität immer in Ordnung. In rund zwei Wochen erwartet Freischlager ein Ergebnis. "Dann wissen wir, ob es am Wasser liegt, oder ob unsere Theorie stimmt." In den vergangenen Jahren gab es dieses Problem nicht - da war aber auch der Teich nie so stark zugefroren, sagt Freischlager.

Aquarienfische im Teich ausgesetzt

Ausgesetzte Fische seien im Teich ein großes Thema. Neben ein paar heimischen Fischen, die von Enten eingeschleppt werden, seien auch große Koi-Karpfen und typische Aquarienfische im Wasser. "Wir wissen nicht wo sie herkommen", sagt der Vizerektor für Campusentwicklung. 2015 wurde das Wasser abgelassen, das Teichbett gesäubert und der Schlamm entfernt. "Wir haben keine Fische hinein gesetzt. Aber schon im Jahr darauf waren wieder die ersten Goldfische drin." Weil sie keine natürlichen Feinde haben, können sich die Tiere gut vermehren. Auch an Futter mangelt es ihnen nicht - wenn die Leute die Enten füttern, fällt auch etwas für die Fische ab. "Das ist zwar nicht erlaubt, aber wir können das nicht kontrollieren."

