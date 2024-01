Jetzt wollen auch SPÖ und FPÖ eine Videoüberwachung beim Linzer Kremplhochhaus

Die Forderung nach einer Videoüberwachung ist nicht neu. Eine solche will wie berichtet auch die ÖVP. Auch diese macht das Kremplhochhaus am 25. Jänner zum Thema im Gemeinderat - deren Antrag zielt aber darauf ab, dass die Stadt Geräte zur Videoüberwachung ankaufen und der Polizei schenken soll.

Das Areal rund um das Kremplhochhaus ist als Drogenumschlagplatz seit Jahren immer wieder in Diskussion. Seit 2019 gilt ein Schutzzone wie im Hessenpark, die es erlaubt verdächtige Personen wegzuweisen. Die Polizei erteilt zwar zahlreiche Platzverweise, kann das Problem damit aber nicht dauerhaft lösen.

„Die Polizei leistet gute Arbeit, die Unterstützung durch eine Videoüberwachung ist jedoch dringend notwendig. In unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche Berufsschulen. Demnach halten sich dort täglich viele Schülerinnen und Schüler auf. Es ist von enormer Wichtigkeit, dass sie besonders geschützt werden“, sind sich Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) und die neue SPÖ-Linz-Geschäftsführerin Gemeinderätin Beate Gotthartsleitner einig. Konkret geht es hierbei um die Straßenzüge zwischen Krempl- und Wienerstraße sowie zwischen Salzburger- und Glimpfingerstraße.

Sie sehen hier das Innenministerium unter Gerhard Karner in der Verantwortung, dieses sei "primär für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung zuständig". Dieser Aufgabe müsse der Innenminister auch in der oberösterreichischen Landeshauptstadt nachkommen. "Wir ersuchen ihn dringend um die Installation und den Betrieb einer Videoüberwachung. Linz darf nicht weiter stiefmütterlich behandelt werden", wollen Raml und Gotthartsleitner mit ihrem gemeinsamen Gemeinderatsantrag ein deutliches Zeichen an Wien setzen.

