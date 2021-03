Es sind Orte, an denen eigentlich der Spaß zuhause ist – doch zu lachen haben die Unternehmen, die in der Freizeitbranche tätig sind, im andauernden Lockdown wenig. "Wir mussten eine Vollbremsung hinlegen, die Situation ist bedrückend", sagt Daniel Simader von Rotax Max Dome. Ähnlich formuliert es Emil Bauer vom Lollipark: "Jetzt wird es schön langsam zäh." Denn Neustart gab es bisher keinen, ebenso fehlt eine Öffnungsperspektive. Doch viele blieben in der bisherigen Zeit der Schließungen