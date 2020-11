In Ansfelden und in Pucking wartet man schon lange auf die Umfahrung Haid. Und man wird noch ein wenig darauf warten müssen, auch wenn Landesrat Günther Steinkellner (FP) schon Licht am Horizont sieht. "Das Vorhaben wird seit Jahrzehnten angekündigt, in dieser Legislaturperiode wurde es aber tatsächlich in die Umsetzung gebracht", so Steinkellner.