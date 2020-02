"Jetzt is a ma oboscht": Dreister Dieb trat bei Probefahrt mit Rad in die Pedale

"Das Vertrauen in den ehrlichen Menschen ist natürlich verloren gegangen", sagt Alfred Brückl, Chef vom Radshop Brückl, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Er ist immer noch fassungslos – und stinksauer. "Frechheit und Präpotenz siegen anscheinend." Mehr als 70 Jahre gibt es das Familienunternehmen bereits. E-Bikes werden schon lange angeboten, "schon seit sie noch in den Kinderschuhen steckten". Etwas Vergleichbares ist Brückl aber noch nie passiert.

Es war am Mittwoch kurz nach 10 Uhr, als ein Mann mit Haube, Vollbart und grüner Jacke zielstrebig den Fahrradshop betritt und sich für zwei edle E-Bikes im Wert von je 6000 Euro interessiert. "Der vermeintliche Kunde ist dann mit einem der Räder im Hof hinten Probe gefahren, natürlich unter Aufsicht eines Mitarbeiters", schildert der Geschäftsinhaber.

Alfred Brückl im Hof, aus dem der Täter durch diese Schranken geflüchtet ist.

Für das zweite Rad dürfte sich der unbekannte Mann, der um die 40 Jahre alt ist, noch mehr interessiert haben. Denn bei der Probefahrt im Hof "ist er immer schneller geworden. Er ist am Kollegen vorbei, zwischen den Schranken durch, und dann war er weg", sagt Brückl. Sein Kollege kam ins Geschäft zurück, sagte nur: "Jetzt is a ma oboscht." Auch er konnte nicht glauben, was gerade geschehen war. "Meine Schwester ist ihm noch in Richtung Passage nachgelaufen, er war aber nicht mehr wiederzufinden."

Geschäft ausgekundschaftet

Die Polizei wurde verständigt, noch fehlt aber sowohl von dem teuren E-Bike als auch von dem Täter jede Spur. Brückl geht davon aus, dass der Täter sein Geschäft ausgekundschaftet hat. "Das war keine Hauruckaktion." Obwohl der Täter deutlich auf den Bildern der Überwachungskamera zu erkennen ist, hat Brückl wenig Hoffnung, sein Rad wieder zu bekommen (Anmerkung: Aus rechtlichen Gründen dürfen wir das Gesicht des Mannes nicht veröffentlichen). Er sucht aber auf Verkaufplattformen im Internet danach. Nach diesem dreisten Diebstahl versteht Brückl die Welt nicht mehr: "Wenn ich jetzt schon von einem Kunden ein Pfand brauche, damit er im Hof ein paar Runden drehen kann, dann ist das natürlich schlimm. Bisher habe ich mir dabei nichts gedacht." Es sei für die Kunden und auch für seine Mitarbeiter unangenehm, dass alle in einen Topf geworfen werden. Aber: "Jetzt müssen wir für Probefahrten einen Ausweis verlangen. Ich hoffe, dass die ehrlichen Kunden das verstehen. Leider müssen sie es jetzt büßen", sagt Brückl, der andere Radshops vor dem "sportlichen" Täter gewarnt hat.

Erfahrungen mit Verlusten von Rädern hat die Familie schon öfter gemacht. Vier Mal ist in das Geschäft eingebrochen worden, zwei Täter konnten von der Polizei gefasst werden.

