Jenny Pessl übergibt Thai-Restaurant Coconut an Nachfolger

Jenny Pessl in ihrem Restaurant.

Zwar übergibt Inhaberin Pei-Hoa (Jenny) Pessl den Betrieb diese Woche an Nachfolger, die Kontinuität bleibt aber gewahrt. "Ich mache eine Übergabe, sogar das Küchenpersonal bleibt gleich", sagt sie im Gespräch mit den OÖNachrichten. Die Großteil des Speisenangebots bleibt thailändisch, die Nachfolger, ein junges Pärchen, werden aber auch einige chinesische und japanische Gerichte anbieten.

Das Coconut ist für seine thailändische Küche bekannt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Keine Pandemiefolgen

Mit der Corona-Pandemie oder den hohen Energiekosten hat die Entscheidung Pessls - anders als in manchen Medienberichten zu lesen - nichts zu tun. "Nach zehn Jahren möchte ich mich beruflich neu orientieren", sagt sie. Was sie genau machen wird, ist noch nicht ganz klar. "Ich werde etwas mit Natur machen." Auch die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung interessiert sie. Ihren Nachfolgern wird sie jedenfalls in den kommenden Monaten noch beratend zur Seite stehen.

