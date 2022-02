Jeep-Lenker (36) bei Kollision mit Linienbus schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung der Eferdinger Straße (B129) mit der Schöneringer Straße ereignet. Ein mit etwa 15 Personen besetzter Omnibus war Richtung Eferding unterwegs. Ein 36-Jähriger aus Hartkirchen fuhr mit seinem Jeep in die andere Richtung. Als eine 54-jährige Traunerin mit ihrem Mini von Thalham kommend in die B129 einbiegen wollte, dürfte der 36-Jährige mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn ausgewichen sein. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Linienbus, gelenkt von einem 51-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. "Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt", teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Die Feuerwehren Wilhering, Schönering und Alkoven wurden um 16.41 Uhr zu dem Unfall alarmiert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an - neben der Feuerwehr auch der Samariterbund, das Rote Kreuz und der Notarzt. Die Bundesstraße musste in beiden Richtungen gesperrt werden. Zunächst musste der eingeklemmte Autofahrer mit einer Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Der Linienbus kam schwer beschädigt in einer Böschung zum Stehen. Die Busfahrgäste konnten selbst aus dem Bus aussteigen. Sie dürften den Unfall ohne Verletzungen überstanden haben.

Der 36-jährige Hartkirchner wurde mit schweren Verletzungen ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht. Der Busfahrer sowie die 54-jährige Autofahrerin aus Traun haben laut Angaben der Polizei leichte Verletzungen erlitten.