"Jeder Weg beginnt mit einem Schritt zu Fuß"

Hermann Rainer zeigt einen guten Übergang in der Wildbergstraße.

In der jüngsten Mobilitätserhebung ist der Anteil der Fußwege in der Landeshauptstadt auf 25,7 Prozent gestiegen (+ 17,8 Prozent). Die OÖN haben mit Hermann Rainer vom Verein "Linz zu Fuß" darüber gesprochen. OÖN: Im Alltag zu Fuß gehen klingt für viele anstrengend. Macht das in der Stadt auch Spaß? Rainer: Ja, man lernt die Stadt besser kennen, entdeckt immer wieder viele neue, auch umgestaltete schöne Orte. Das Gehen hat den wunderbaren Nebeneffekt, dass man etwas für seine Gesundheit tut.