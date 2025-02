Neue Kinderärztin eröffnet Praxis am Linzer Spallerhof

Seit Anfang Februar gibt es eine neue Kinderärztin in Linz. Andrea Marchart hat die seit zwei Jahren unbesetzte Kassenstelle am Spallerhof übernommen und ihre Praxis im Vitalzentrum in der Muldenstraße eröffnet.

Die 47-Jährige geht mit viel Idealismus an die Aufgabe heran. "Angesichts des eklatanten Fachärztemangels habe ich mich entschlossen, als Kassenärztin tätig zu werden, um Kindern aller Einkommensstufen eine adäquate kinderfachärztliche Versorgung zu ermöglichen", sagt sie im OÖN-Gespräch.

Spezialistin für Neonatologie

Marchart war nach ihrer Ausbildung von 2011 bis November des Vorjahres Oberärztin an der Neonatologie des Kepler Uniklinikums und hat sich mit frühgeborenen Kindern beschäftigt. "Kinderheilkunde ist ein spannendes Fach, zwar nicht das bestbezahlte, aber mit Kindern zu arbeiten ist einfach sehr schön." Der Weg in die Selbstständigkeit habe von der Lebenssituation her gepasst, der Neustart war aufregend. Die "Kinderärztin aus Leidenschaft" füllt eine wichtige Lücke, denn die nächsten beiden Kassen-Kinderärzte sind weit weg, in Pichling bzw. im Primärversorgungszentrum in der Stifterstraße.

