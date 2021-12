Jeder dritte Mediziner arbeitet nach Studium nicht als Arzt in Österreich

Wer das Medizinstudium erfolgreich absolviert hat, arbeitet danach in Österreich nicht automatisch als Arzt oder Ärztin. Nur 79 Prozent der Absolventen lassen sich in die Ärzteliste eintragen und erwerben das Recht zu praktizieren. Das hat der Rechnungshof (RH) festgestellt, der die Daten von 2009 bis 2019 erhoben hatte.

Tatsächlich als Ärzte tätig waren in diesem Zeitraum noch weniger: nur 69 Prozent. Damit stehen 31 Prozent der Absolventen der Medizinunis in Graz und Wien nicht für die heimische ärztliche Versorgung zur Verfügung. Die Mediziner ergreifen entweder einen anderen als den Arztberuf oder gehen ins Ausland. Zwar konnte der Zuzug ausländischer Mediziner die Differenz teilweise kompensieren. Dennoch betrage der verbleibende Verlust ärztlichen Potenzials 20 Prozent, so die RH-Prüfer. Das sei schade, denn pro Medizinabsolvent gibt der Staat bis zu 542.000 Euro aus.

Weniger Absolventen

Der Rechnungshof empfiehlt dem Gesundheits- und Wissenschaftsministerium, die Absolventenzahlen "im Hinblick auf die Sicherstellung des Ärztenachwuchses zu evaluieren". Denn die Aufnahmetests an den Unis dürften mit der gesunkenen Zahl der Absolventen zu tun haben. In den Studienjahren 2000 bis 2011 schlossen im Schnitt 1576 Medizinstudierende ihr Studium ab. Von 2012 bis 2018/2019 seien es nur noch 1269 gewesen – 19 Prozent weniger. Die Aufnahme-Verfahren seien im Studienjahr 2005/06 eingeführt worden und hätten sich bei einer Studiendauer von zwölf Semestern ab 2011/12 ausgewirkt, stellten die Prüfer fest.

Was die Allgemeinmedizin betrifft, habe die Zahl der in Ausbildung befindlichen Turnusärzte seit 2016 in den Bundesländern um 15 bis 43 Prozent abgenommen.

Der Rechnungshof erhob dabei die Karrierewege von 1543 Turnusärzten, die von 2015 bis 2016 die Basisausbildung begonnen hatten. Danach starteten 730 (47 Prozent) den allgemeinmedizinischen Spitalsturnus. Von diesen erlangten 35 Prozent (258) eine Berufsberechtigung als Allgemeinmediziner. Die übrigen 65 Prozent wechselten teilweise schon während der laufenden Allgemeinmediziner-Ausbildung in Sonderfächer, vor allem in die Interne Medizin, Orthopädie und Neurologie. Dieser Trend stehe im "Spannungsverhältnis" zur beabsichtigten Ausbildungsreform, die allgemeinmedizinische Ausbildung zu attraktivieren.

Schätzungen "nicht treffsicher"

Grundlage dafür, wie viele Ausbildungsstellen für Allgemeinmedizin zur Verfügung gestellt werden, ist laut RH die Einschätzung der Ärzte-Ausbildungskommission über anstehende Pensionierungen. Doch die Schätzungen würden von den tatsächlichen Austritten "deutlich abweichen" und seien "nicht treffsicher". Zudem blieben bei der Bedarfsanalyse Faktoren wie Bedarf nach Teilzeit oder auch die Bevölkerungsentwicklung unberücksichtigt. (staro)