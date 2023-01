Jeden Tag werden in Linz zwei Unternehmen gegründet

Es war ihre erste gemeinsame Pressekonferenz und sie war voller positiver Nachrichten. Bürgermeister Klaus Luger (SP), seit November 2021 Wirtschaftsreferent, und der Obmann der Wirtschaftskammer Linz-Stadt (WKO), Klaus Schobesberger, freuten sich über ein weiteres Jahr "Gründungsboom" in Linz. So verzeichnete die WKO im ersten Halbjahr des Vorjahres 430 Neugründungen. Im Jahr davor waren es insgesamt 890. Das ergibt im Schnitt zwei Neugründungen pro Tag. "Wir haben in Linz eine Sondersituation. Wir sind Industriestadt, haben aber gleichzeitig eine exzellente Struktur an Klein- und Mittelständischen Unternehmen sowie eine ordentliche Nachwuchsszene", sagt Luger (SP), der auch von einem Startup-Boom spricht. Wie viele der Jungunternehmer sich als Startups verstehen, geht aus den Zahlen zwar nicht hervor. Allerdings kommt jede vierte Neugründung aus der Sparte "Information und Consulting". Damit liegt Linz deutlich über dem oberösterreichweiten Wert von 16,5 Prozent. Gründet eine natürliche Person und keine Gesellschaft, ist es in fast jedem zweiten Fall eine Frau.

Infrastruktur statt Förderungen

Anders als etwa in Wien, unterstützt die Stadt die Gründerszene aber kaum finanziell. Die Jungunternehmerförderung ist beispielsweise lediglich mit 24.000 Euro jährlich dotiert. Seit 2019 wurden auf diesem Weg 120 Gründer unterstützt. Viel wichtiger sind laut Luger aber Infrastruktur und Beratung. "Unsere Startups brauchen nicht viel Förderungen, sondern ein Ökosystem", sagt Luger und nennt die Tabakfabrik, das Tech Center und die Neue Werft als Beispiele. Mittlerweile gibt es außerdem zehn Co-Working-Angebote in Linz, die zusammen 850 Arbeitsplätze bereitstellen. Beratung gibt es bei der WKO, durch das WKO-Gründerservice und kostenlose Workshops.

Positive Zukunft für Linzer Wirtschaft

Was die allgemeinen Wirtschaftsaussichten für Linz betrifft, sind sowohl der Bürgermeister als auch der WKO-Obmann optimistisch. "Ich war noch nie so viel unterwegs, wie im letzten Monat", sagt Taxiunternehmer Schobesberger. Angesprochen auf die alarmierenden Meldungen aus der Baubranche, bleiben beide gelassen. Nach dem durch die staatlichen Investitionsförderungen beflügelten Bauboom der letzten Jahre, rechnet Luger mit einer Normalisierung. Aber: "Die Ertragslage der Baufirmen wird auch 2023 so sein, dass man nicht beim Neujahrsempfang 2024 mit einem Hut herumgehen muss."

