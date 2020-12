"Jede unserer Krippen ist ein richtiges Unikat"

Etwas Wehmut liegt schon in der Luft, die Freude darüber, dass die Ausstellung der Linzer Krippenfreunde trotz Coronakrise stattfinden kann, ist aber ungleich größer. Auch wenn alles etwas anders abläuft als gewohnt.

So ist die Krippenausstellung heuer in ein leerstehendes Geschäftslokal in der Landstraße 47 übersiedelt: Dort ist genug Platz für die rund 100 Krippen. Die kleinsten davon sind nussschalengroß, wie Obmann Michael Thomasberger verrät.

Ein Ausstellungsstück hat es ihm besonders angetan: die in sechs Wochen langer Handarbeit gestaltete "Zwergerl-Krippe". Die se feiert nun statt in der Grottenbahn bei der Ausstellung Premiere. "Die Idee dafür ist mir über Nacht gekommen", sagt Thomasberger. Das Modell wurde so gestaltet, dass es angepasst an die Jahreszeiten verändert werden kann: Zu Ostern nimmt eine Hasenfamilie den Platz der Heiligenfiguren ein, im Sommer wird der Senior-Zwerg dort zu finden sein.

Im Coronajahr wartet der Krippenverein zudem mit einer Neuerung auf: Erstmals wird ein Sonderpostamt mit 20 Sonderbriefmarken veranstaltet. Die Modelle darauf, die alle von Vereinsmitgliedern gebaut wurden, können zu einem großen Teil auch in der Ausstellung besichtigt werden.

Jedes von ihnen ist ein Unikat, allen voran beim Zubehör zeigt sich die Liebe zum Detail. Der Obmann lässt es sich nicht nehmen, jeden Tür- und Fensterbeschlag für seine Krippen selbst zu fräsen.

Ab und zu wird beim Bauen auch das Internet zu Rate gezogen, etwa um sich zu informieren, wie die Wetterseite eines Unterstand nun wirklich ausschauen muss. "Mit der Zeit kommt aber die Erfahrung", sagt Thomasberger und lacht. Und daran mangelt es dem 65-Jährigen, den Krippen von Jugendtagen an fasziniert haben, wahrlich nicht.

Krippenausstellung

Die Krippenausstellung in der Landstraße 47 hat bis 19. Dezember montags (15 bis 19 Uhr), freitags und samstags (10 bis 18 Uhr) geöffnet. Ein Teil der Ausstellungsstücke kann auch gekauft werden. Am 14. Dezember findet von 13 bis 17 Uhr zudem das erste Sonderpostamt statt. Weitere Infos u. a. zu den Krippenbaukursen online unter www.linzer-krippenfreunde.at

Artikel von Julia Popovsky