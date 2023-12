"Jede Kündigung ist eine Absage an den Menschen"

Ulrike Würzburger möchte, dass in jeder Beratung des B7 zumindest einmal gelacht wird.

Sie ist seit den 1990er Jahren im arbeitspolitischen Bereich tätig, leitet seit Juli dieses Jahres als alleinige Geschäftsführerin den Verein B7 Arbeit und Leben mit Sitz in der Linzer Tabakfabrik und Beratungsstellen in ganz Oberösterreich. Ulrike Würzburger ist gerne für Menschen in schwierigen Lebenssituationen da.