Jede dritte Panne war der Batterie geschuldet

36.366 mobile Pannenhilfen, 10.556 Abschleppungen, 33.432 stationäre Pannenhilfen und 110.683 Überprüfungen und Beratungsgespräche: Das ergibt in Summe 191.037 Hilfeleistungen, die im vergangenen Jahr an den beiden Linzer ÖAMTC-Standorten in der Wankmüllerhofstraße sowie in Freistädterstraße registriert wurden. Insgesamt bedeutet dies ein Plus von 13,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2020.

Etwas mehr als ein Drittel aller Einsätze entfielen 2021 auf schwache, leere oder defekte Batterien, weiß Manuel Mitterhuber, Leiter der ÖAMTC-Stelle in Urfahr. Acht Prozent der Pannen waren auf Schwierigkeiten mit den Reifen, 7,5 Prozent auf Probleme mit dem Starter oder der Lichtmaschine zurückzuführen. In rund fünf Prozent der Einsätze mussten die Pannenhelfer irrtümlich versperrte Autotüren öffnen.