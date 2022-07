Je eine Spur für Radler auf der Nibelungenbrücke

Wie viel Platz bekommen die Radfahrer nach der Freigabe der Westringbrücke im Herbst 2024 auf der Nibelungenbrücke? Darüber wurde in der Vergangenheit schon viel diskutiert, eine Antwort ist nun ein Stück näher gerückt.

Wie berichtet waren in der Vergangenheit mehrere Varianten durchgespielt worden, angefangen von der Verbreiterung der Geh- und Radwege bis hin zur Freigabe einer Fahrspur in einer oder beiden Fahrtrichtungen. Wie Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) nun sagt, kristallisiere sich die Umsetzung eines beidseitigen Zwei-Richtungs-Radweges als beste Lösung heraus. Dafür soll in jeder Fahrtrichtung je eine Spur für den Radverkehr freigegeben werden, den Autos stehen im Fall der Umsetzung statt drei jeweils zwei Spuren zur Verfügung.

Die Detailplanungen sind im Laufen, eine Herausforderung für die Experten von Stadt und Land sind die Auf- und Abfahrten an den Brückenköpfen. Ein Thema sei auch, so der Vizebürgermeister, die Anbindung an den geplanten Radweg entlang der Donau nach St. Margarethen.

Während Hajart in der Westringbrücke eine große Chance für die gesamte Innenstadt sieht (Stichwort Hauptplatz), kommt von den Grünen Kritik. "Sämtliche Planungen für Verbesserungen im Bereich der sanften Mobilität in Abhängigkeit zu einem Steinzeitprojekt für den motorisierten Individualverkehr zu setzen, ist die Fortsetzung einer veralteten Mobilitätspolitik", so Klubobmann Helge Langer.