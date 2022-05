Jack The Ripperl feiert seine ersten fünf Jahre

Das gastronomische Franchisesystem feierte am Montag Abend seinen 5. Geburtstag. Gefeiert wurde aber nicht nur das, sondern auch der Umstand, dass das von Johann Roither gegründete Unternehmen expandieren wird, wofür man mit Winzer Leo Hillinger durch die TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ einen Investor mit ins Boot holen konnte.

Der internationale Trend zu Hybrid-Betrieben (Takeaway/Zustellung, Essen vor Ort, Shop) wurde durch die Corona-Krise verstärkt. Dieser Umstand bevorzugt gastronomische Konzepte wie das von Jack The Ripperl, das nun auch franchisetauglich gemacht wurde.

Der geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Gittmaier schaut angesichts einer 80-prozentigen Abendauslastung, einer hohen Kundenakzeptanz und eines starken Takeaway-Geschäftes in den vergangenen Jahren optimistisch in die Zukunft. Das gelte nicht nur für das Linzer Restaurant, sondern auch hinsichtlich „vieler weiterer Standorte in Österreich und nach Möglichkeit auch im Ausland“.

Gründer Roither freut sich vor allem darüber, das Konzept nun ausrollen zu können, denn es sei immer das Ziel gewesen, Jack The Ripperl national und international zu etablieren. „Wir sind daher felsenfest überzeugt davon, dass das nicht nur in Linz, sondern auch überall anders sehr erfolgreich funktionieren wird“, so Roither.

Bei der Geburtstagsfeier mit dabei waren neben Hillinger Whisky-Produzent Peter Affenzeller, viele Gastro-Kollegen wie Edi Altendorfer, Rene Füreder, Manuel Grabner, Heinz Hanner und Hotspots-Vorstand Michael Nell, SV Ried-Präsident Roland Daxl, Gourmetfein-Geschäftsleiter Franz Oberndorfer, Black Wings-Präsident Peter Nader, Brau Union-Verkaufsdirektor Josef Paukenhaider, Genussland OÖ-Geschäftsführerin Margit Steinmetz-Tomala, WKOÖ Fachruppen-Geschäftsführer Stefan Praher oder Weinhändler Hannes Wakolbinger.