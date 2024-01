Jack The Ripperl expandiert nach Wien

In Neußerling von Johann Roither erfunden, hat sich Jack The Ripperl mit seinem Flagship-Restaurant an der Linzer Landstraße längst etabliert. Die Systemgastronomie, die sich mit dem Produkt Ripperl beschäftigt und somit einzigartig ist, macht sich den zunehmenden Trend zu Hybrid-Betrieben mit Takeaway, Zustellung, Shop und Essen vor Ort zu Nutze. Ab 1. März wird man das besondere Angebot auch in Wien genießen können.

"Die Verträge sind unterschrieben", freut sich Jack The Ripperl-Erfinder Johannes Roither. Mit Stefan Rieger habe man einen sehr erfahrenen Gastronomen als Franchisenehmer gewinnen können. Rieger ist seit vielen Jahren in Wien in der Gastronomie aktiv und wird am 1. März im 7. Bezirk (Kaiserstraße 127) das erste Jack The Ripperl-Haus in Wien eröffnen. Er sei vom Konzept überzeugt und wolle in Wien an den Erfolg des Standortes Linz anschließen, sagt der neue Franchisenehmer Rieger.

Konzept weiterentwickelt

Auf dem Weg, das Konzept von Oberösterreich aus zu verbreiten, wurde dies zuletzt noch einmal weiterentwickelt, wie Gesellschafter Wolfgang Gittmaier erklärt. "In Zeiten der akuten Personalnot in der Gastronomie muss die Zubereitung vor Ort einfach, schnell und effizient funktionieren." Damit könne man den hohen Qualitätsansprüchen genauso gerecht werden wie dem "schnellstmöglichen Service mit extrem kurzen Wartezeiten für den Gast".

