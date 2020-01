Als der Linzer Gemeinderat vor Jahren beschlossen hat, eine Videoüberwachung in einem Teil der öffentlichen Verkehrsmittel in Linz zu installieren, ist dies innerhalb der SPÖ sehr heftig diskutiert worden. Das dürfte nun, wo eine mögliche Erweiterung dieser Maßnahme ansteht, nicht anders sein. Deshalb habe der Parteivorstand beschlossen, alle 6000 Mitglieder in dieser heiklen Frage entscheiden zu lassen, sagt SP-Vorsitzender Bürgermeister Klaus Luger. Das Ergebnis soll bindend sein.