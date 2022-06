IT-Zentrale von Linz übersiedelt

Tabakfabrik, Magazin 2, 3. Obergeschoß: Hier befindet sich auf 1300 Quadratmeter Fläche die zentrale IT-Drehscheibe für den Magistrat Linz und neun städtische Unternehmen wie LIVA, AEC oder GWG. Ein Platz, der gut gewählt ist, denn durch die räumliche Nähe zur Innovationswerkstatt Grand Garage, zur Programmierer-Schmiede Coders-Bay oder zu den Start-ups bietet dies die Chance der "Vernetzung mit jungen Unternehmen, die uns gut tut", sagen die Geschäftsführer der städtischen IKT, Markus Hein und Gerald Kempinger.

Der Umzug in die Tabakfabrik sei als Neustart zu verstehen. Für die 120 Mitarbeiter wurde ein hybrides Arbeitsmodell mit hohem Homeoffice-Anteil geschaffen, 54 nutzbare Arbeitsplätze werden in der neuen IT-Zentrale geboten. "Wir sind bisher noch nicht an die Kapazitätsgrenzen gekommen", so die IKT-Chefs. Das in die Industriemauern eingebettete Großraumbüro fungiert als Begegnungszone, verfügt aber auch über Rückzugsgebiete, wo in aller Ruhe gearbeitet werden kann.

Der Auftrag für das städtische Unternehmen ist klar: die Digitalisierung im Magistrat voranzutreiben – und zwar auf einheitliche Art und Weise. Denn man will nach den Vorstellungen von Bürgermeister Klaus Luger Doppelgleisigkeiten vermeiden, Synergien nutzen und die Arbeitsabläufe durch die Digitalisierung vereinfachen und beschleunigen, Stichwort digitale Bauakte oder Bürgerservice.

Die Corona-Pandemie habe jedenfalls gezeigt, wo es Nachholbedarf gebe. "Wir stehen vor einer großen Digitalisierungsoffensive", sagt Magistratsdirektorin Ulrike Huemer. Ein großes Thema dabei ist die IT-Sicherheit. Die bessere Abstimmung erhöhe den Standard. Übrigens: Bislang blieb der Magistrat Linz von Hackern verschont. (rgr)