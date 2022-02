Irrfahrt nahe der PlusCity forderte zwei Verletzte

Unfallverursacher war laut Polizei ein 60-jähriger Linzer, der nahe der Plus City die Orientierung verloren haben dürfte. Er war gegen 15 Uhr vom Einkaufszentrum kommend entgegen der Fahrtrichtung auf die Rampe zur B139 aufgefahren und hatte dabei beinahe einen entgegenkommenden Pkw touchiert.

Als er den Irrtum bemerkte, querte er abermals die Sperrlinie um auf die reguläre Spur in Richtung Traun zu gelangen. Zuerst setzte er seine Fahrt fort, bog am Beginn des Beschleunigungsstreifens jedoch plötzlich über eine Sperrlinie nach links auf die B 139 ein, um in Fahrtrichtung Linz weiterfahren zu können.

Beim Abbiegen kollidierte er mit dem Wagen eines 51-Jährigen, der auf der B139 in Richtung Traun unterwegs war. Trotz Vollbremsung stieß der 51-Jährige frontal gegen die linke Fahrzeugseite des 60-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Pkw auf die gegenüberliegende Böschung geschleudert, der zweite Wagen kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Lenker wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde eine Umleitung eingerichtet.