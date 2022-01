Inzidenz null in den Linzer Seniorenzentren

Angesichts der weiterhin stark steigenden Corona-Infektionen blicken die Verantwortlichen der Stadt Linz mit einigen Sorgenfalten in Richtung der Seniorenzentren. Doch dort zeigen die aktuellen Testungen unter den Bewohnern eine erfreulich Tendenz. Denn die Inzidenz liegt in diesem Bereich aktuell bei null.

Auch die positiven Fälle unter den Mitarbeitern würden sich in einem sehr überschaubaren Rahmen halten, der im Schnitt bei einer positiv getesteten Person in einem Seniorenzentrum liegt, ließen gestern Bürgermeister Klaus Luger (SP) und die für die Seniorenzentren zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) wissen.

"Dies zeigt vor allem ein hohes Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter, die neben der Impfung wohl nur ein Mindestmaß an sozialen Kontakten in Anspruch nehmen. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des Infektionsrisikos", so Bürgermeister Luger.

Für seine Stellvertreterin sind die hohe Impfquote unter den Bewohnern und den Mitarbeitern wie auch die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen in den Häusern der Seniorenzentren Linz ausschlaggebend dafür, dass es praktisch keine Krankheitsfälle unter den Bewohnern im Moment gibt.