Internationales Chorseminar lädt zu Konzerten ein

PASCHING/ZELL AN DER PRAM. Das 45. Internationale Chorseminar findet heuer – unter Leitung von Markus Obereder – im Schloss Zell an der Pram statt. Rund 60 Sänger, vorwiegend aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, nehmen an dem einwöchigen Seminar teil, es werden verschiedenste Kurse von Singen bis zur Körperarbeit geboten.

Fehlen dürfen natürlich auch nicht die traditionellen Konzerte, den Auftakt macht am 16. August die Vocal Night (ab 19 Uhr), am 17. folgt ein Liederabend im Zeichen klassischer Arien, Mozarts und Schuberts (19.30 Uhr) sowie das Abschlusskonzert mit Chor und Orchester (Georg Friedrich Händel, "Messias", 19 Uhr im Innviertler Dom). Im Anschluss daran präsentieren sich die Kammerchöre (von Jazz/Pop bis Klassik) im Freskensaal des Schlosses. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Sie sind leidenschaftlicher Chorsänger oder haben solistische Ambitionen? Anmeldungen für 2024 werden gerne entgegengenommen. Infos: chorseminar-zell.org

