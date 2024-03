Interkulturelle Sensibilisierung angesichts globaler Krisen und Kriege

50 Schüler der HAK HAS Rudigierstraße haben an einem Pilotprojekt zur interkulturellen Sensibilisierung teilgenommen. Hintergrund ist die von Kriegen und Krisen geprägte globale Lage, die gerade auch junge Menschen beschäftigt. Das Projekt will über den regulären Geschichtsunterricht hinaus eine Auseinandersetzung mit dem Weltgeschehen ermöglichen, damit Jugendliche eine differenzierte Sicht auf historisch gewachsene Konflikte, wie jenen in Nahost, entwickeln können.

Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt

In den Workshops mit der Erziehungswissenschaftlerin Alma Mannsberger und dem Schriftsteller Vladimir Vertlib wurde mittels szenischer Darstellung und kreativem Schreiben Alltagsrassismus, Antisemitismus und Toleranz in der Gesellschaft thematisiert und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Gemeinsam arbeiteten sie an Frustrationstoleranz, Gewaltprävention und interkultureller Kompetenz. Unterstützt wurde das Projekt von der Stadt Linz. „Die positiven Rückmeldungen zeigen, dass die Workshops einem Bedürfnis der jungen Menschen nach Diskussion über Herkunft, Zugehörigkeit und Wertvorstellungen entsprechen. Wir planen daher eine Weiterführung dieses integrationsförderlichen Projekts“, so Vizebürgermeisterin Blöchl.

