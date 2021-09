"Integration wird durch Predigten aktiv behindert"

So lautet in Kurzform das Ergebnis einer Studie in Linzer Moscheen, die Lorenz Potocnik und Olga Lackner (beide kandidieren für den Gemeinderat für die Liste Linzplus) beim Wiener Historiker und Autor Heiko Heinisch in Auftrag gegeben haben. Er untersuchte drei Moscheen und dort gehaltene Predigten, um mögliche radikale Strömungen zu entdecken. Heinisch: "In den Predigten herrscht eine Geisteshaltung vor, die die Integration in die Gesellschaft aktiv zu behindern versucht."