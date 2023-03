Insolventer Nobelbäcker Gragger & Cie darf vorerst weitermachen

Demnach wurde der Fortbetrieb vom Handelsgericht vorläufig bewilligt. Um im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen Kosten zu senken, wurden aber bereits drei Filialen in Wien geschlossen. Derzeit hat Gragger & Cie noch 23 Beschäftigte. Am 19.4. geht es um die Quote, der Bäcker bietet derzeit 20 Prozent.

