Innviertler von maskiertem "Super Mario" in Linz zusammengeschlagen

Kurz vor 21 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen in die Altstadt beziehungsweise an die Obere Donaulände beordert. Ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Ried im Innkreis, der stark aus der Nase blutete, gab dort an, von einer Gruppe Jugendlicher ohne Grund angepöbelt worden zu sein. Von vier der Unbekannten wurde er anschließend attackiert und zu Boden gestoßen. Ein als "Super Mario" maskierter Täter trat ihm dann noch mit dem Fuß ins Gesicht.

Der 53-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und ins Kepler Universitätsklinikum gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.