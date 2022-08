Oftmals schaffen es selbst wichtige digitale Initiativen in Unternehmen nicht über den Status von Pilotprojekten hinaus. Das ist, wie von den OÖN berichtet, das aktuelle Ergebnis einer Studie des Unternehmensberaters Roland Berger. Diese Sichtweise deckt sich mit der Erfahrung von Katharina Ehrenmüller und Patrick Rammerstorfer, Gründer der im Herbst wieder anlaufenden "Innovation Agent Academy" in der Nova Zone in der Grand Garage in der Linzer Tabakfabrik.