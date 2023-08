Innenstadt-Belebung: Linzer FPÖ will sich an Wels ein Beispiel nehmen

Zu teures Parken? Die FPÖ will eine Reduktion der Parkgebühren in der Stadt.

Die Attraktivierung der Innenstadt ist in Linz nicht erst seit gestern ein Thema, ganz im Gegenteil. Das neue Innenstadtkonzept, das derzeit erarbeitet wird, soll Antworten auf große Fragen liefern: angefangen von der Verkehrsberuhigung bis hin zu Begrünungsmaßnahmen.

Der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) will sich bei dem Neupositionierungsprozess ein Beispiel an Wels nehmen, dort sei es unter Bürgermeister Andreas Rabl - ein Parteikollege von Raml - gelungen, den Leerstand deutlich zu reduzieren und die Innenstadt als starke Marke zu positionieren.

Zwar sei die Leerstandsquote in Linz mit 3,7 Prozent nicht dramatisch höher als in Wels (2,3 Prozent), allerdings wecke allen voran der südliche Teil der Linzer Landstraße beim Durchgehen ein ganz anderes, sprich kein schönes, Bild, sagt Raml.

Soziales Erlebnis bieten

Als Rabl 2015 Bürgermeister wurde, lag die Welser Leerstandsquote bei 10,4 Prozent, der Leidensdruck war groß. Mit vielen Bausteinen, darunter der Aufbau einer Event-Strategie und Umbau- sowie Begrünungsmaßnahmen, sei es gelungen die Trendwende zu schaffen. Alleine heuer seien in Wels 55 Neueröffnungen gezählt worden, ebenso wie 243 Anfragen nach gewerblichen Objekten in der Stadt Wels.

Rabl strich bei dem heutigen Medientermin hervor, dass sich Innenstädte konsequent gegenüber dem Online-Handel positionieren müssten, das Internet könne keine physische Aufenthaltsqualität und soziales Entertainment bieten.

Ein Ansatz in Wels sei gewesen, die Infrastruktur zu modernisieren, sagt Rabl. Beschwerden über schlecht gepflasterte Wege und Schuhstöckel, die sich in den Ritzen verfingen waren damit Vergangenheit. Auch die Schaffung von Trinkwasserbrunnen und Baumpflanzungen war ein zentrales Element.

Ein gutes Produkt alleine sei aber zu wenig, dieses müsse belebt werden, sagt Rabl. Unternehmen und Kunden, die sich bereits abgewendet hätten, seien schwer wieder zurückzuholen. Neben diversen Veranstaltungsformaten habe man sich in Wels deshalb für die Etablierung eines Wirtschaftsservices entschieden, dessen Ziel es ist, die Hausbesitzer und Wirtschafstreibende zu vernetzen und so lange Leerstände, die durch einen etwaigen Mieterwechsel entstehen, zu verhindern. Klare Aufgabe, dieses "Kümmerers", wie ihn Rabl nennt, sei Aufklärungsarbeit zu leisten, was marktadäquate Mieten angehe. Das sei oft mühsam, aber unbedingt notwendig. Gleichzeitig werde in Wels ein starker Fokus auf eigentümergeführte Geschäfte gelegt.

Vorschläge lösen nicht nur Begeisterung aus

Als wichtigen Punkt strich Rabl auch das Parkmanagement hervor, in Wels kann man um 50 Cent eine Stunde lang parken, mit einem Mittagstarif gibt es für einen Euro drei Stunden Parkzeit. Das sei ein wichtiger Wettbewerbsvorteil, ist er überzeugt.

Das glaubt auch Raml, neben den Parkgebühren will er für Linz einen "Leerstands-Kümmerer" und einen Ausbau der Trinkwasserbrunnen. Diese drei Punkte sollen zentraler Bestandteil des neuen Innenstadtkonzeptes sein.

Einen solchen Leerstandsmanager hat es mit der mittlerweile wieder aufgelösten City Management Linz GmbH eigentlich schon gegeben, mit der "richtigen" Person könne so ein Leerstandsmanagement aber funktionieren, sagt Raml. Angesiedelt werden solle diese Stelle im städtischen Wirtschaftsressort unter Bürgermeister Klaus Luger (SP). Linz habe entgegen den Stimmen der FRÖ bereits vor Jahren einen anderen Weg bei den Parkgebühren als Wels eingeschlagen, diesen gelte es zu revidieren. Bei den Trinkwasserbrunnen will Raml kommendes Jahr die 100er-Marke knacken.

Die für Parkgebühren zuständige Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP) spricht davon, dass die Parkgebühren in Linz auf einem moderaten Niveau seien, sie sieht keine Notwendigkeit für eine Reduktion. Pro angegangene halbe Stunde beläuft sich der Tarifhöhe derzeit auf einen Euro. Linz sei definitiv ein Anziehungspunkt auch für Menschen aus den Umlandgemeinden, das Parken attraktiver zu machen sei der falsche Zugang. Vielmehr gehöre der öffentliche Verkehr gefördert, sagt Blöchl.

Bei der für die Trinkwasserbrunnen zuständigen Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) läuft Raml mit seinem Wunsch nach mehr Trinkwasserbrunnen offene Türen ein. Diese seien auch ein wichtiger Bestandteil des Klimawandelanpassungskonzept, der Bestand werde stetig ausgebaut.

Thema im Stadtsenat

Der für das neue Innenstadtkonzept zuständige Stadtrat Dietmar Prammer (SP) lädt Raml ein, seine Vorschläge im Stadtsenat einzubringen, dort ist eine Präsentation zum aktuellen Stand und weiteren Fahrplan geplant: "Und dann reden wir darüber." Bis Herbst 2024 sollen, wie berichtet, die Ergebnisse vorliegen - in die Konzepterstellung sollen neben der Politik auch andere Stakeholder und die Bürger eingebunden werden. Vorab wollte Prammer Ramls Vorschläge nicht groß kommentieren - auch mit Verweis darauf, dass diese nicht in seine Ressortzuständigkeit fallen würden.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky