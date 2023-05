Inflation beschert Linz einen erfreulichen Rechnungsabschluss

Trotz vieler Krisen konnte Finanzdirektor Christian Schmid dem Gemeinderat bei der Sitzung am vergangenen Mittwoch einen positiven Rechnungsabschluss vorlegen. Statt eines erwarteten Minus konnte im vergangenen Jahr ein Überschuss aus dem operativen Geschäft in Höhe von 52 Millionen Euro erzielt werden. Damit liegt das Ergebnis um 66 Millionen Euro besser als veranschlagt. Zudem wurde ein positiver Cashflow in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro erzielt.

Inflation spült Geld in die Stadtkasse

Ein wichtiger Grund für den Geldsegen ist allerdings auch eine Krise, nämlich die Teuerung, die vielen Gemeinden, und zuletzt auch dem Land Oberösterreich, höhere Einnahmen beschert. Auch Budget-Straffungen spielen laut Stadt eine Rolle.

