In Traun startet am Montag ein "historisches" Projekt

"Unabhängig des Wetters ist heute ein sehr schöner Tag - und ein historischer dazu", sagte der Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP) heute Vormittag bei einer Pressekonferenz.

Der Grund für seine Freude: Die am Montag startende große Bürgerbefragung in Traun, diese soll die Basis für die künftige Stadtentwicklung liefern. Mit dem Projekt löst Koll eines seiner Wahlversprechen ein, Unterstützung dafür gibt es von allen Fraktionen.

Die Umfrage soll nicht nur dazu dienen Meinungen einzuholen, sie soll auch „Identität“ stiften, sagte Koll. Die Ergebnisse sollen eine Prioritätenreihung für künftige Vorhaben vorgeben. Ihnen entsprechend werden Projekte vor- oder eben nachgereiht, bereits das Budget für 2023 wird darauf abgestimmt.

Der Fragebogen wurde von der FH OÖ ausgearbeitet, zuvor waren wie berichtet Fokusgruppen im Einsatz, die Anregungen für die definierten Umfrage-Bereiche lieferten. Diese reichen von der Verkehrsinfrastruktur bis hin zum Wohnbau.

Die Teilnahme ist online (unter wir-gestalten-traun.at) und offline möglich, ab Montag wird an jeden Trauner Haushalt je ein Fragebogen ausgeschickt. Sollten weitere ausgedruckte Exemplare benötigt werden, können diese an mehreren Stellen (z.B. am Stadtamt) abgeholt werden, diese dienen gleichzeitig als Abgabestellen für ausgefüllte Fragebögen. Die Umfrage läuft bis 18. November, Koll warb um eine rege Teilnahme und rief dazu auf "diese einmalige Chance" zu nutzen. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.

Als „Zuckerl“ werden unter allen Teilnehmern Traun-Gutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro verlost. Das Budget für die Umfrage inklusive Druckkosten und Co. belaufen sich auf 50.000 Euro.

„Sind keine Weihnachtsmänner“

Die aktuellen Teuerungen schlagen sich natürlich auch in Traun nieder: „Es muss klar sein, dass wir in der Politik keine Weihnachtsmänner sind, wir können nicht jeden Wunsch erfüllen.“ Wie groß der finanzielle Spielraum tatsächlich sein wird, werde sich zeigen. Einsparungen seien ein großes Thema, sagte Koll und verwies unter anderem auf die heuer nach hinten verschobene Eröffnung der Eislauffläche im Trauner Badezentrum.

Mit der Entscheidung, dass erst am 12. November gestartet wird, konnten 50.000 Euro an Energiekosten eingespart werden. Kolls Grundsatz: „Man muss auch in Krisenzeiten investieren.“

Die Bürgerbeteiligung will der Stadtchef auch abseits der Umfrage ausbauen – so sollen bei anstehenden Bauprojekten, bevor politische Beschlüsse fallen, Anrainerbesprechungen durchgeführt werden. Auch bei dem für 2023 geplanten Architekturwettbewerb für die Innenstadt sollen die Bürger miteinbezogen werden.