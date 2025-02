In Sankt Florian zieht der Bauhof ins Denkmal, um Kindern Platz zu machen

Am Anfang stand der Hort, der aus allen Nähten platzte, am Ende ein "Bauhof im Denkmal". Doch alles der Reihe nach. Mehr zum Thema: Wirtschaftsfaktor Kinderbetreuung: Was ein Ausbau in Oberösterreich bringen würde Aktuell teilen sich Hort und Krabbelstube im Zentrum von St. Florian ein Gebäude. Weil es dringend mehr Hortplätze braucht, fasste die Gemeinde den Entschluss, die Krabbelstube abzusiedeln und eine neue Kleinkinderbetreuungseinrichtung anstelle des alten Bauhofs zu errichten.