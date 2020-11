Nach dem Ansturm auf die städtische Grippeimpfaktion in den ersten Tagen – die OÖN berichteten – hat sich die Situation im Linzer Gesundheitsamt mittlerweile eingependelt. Nur in den Morgenstunden gebe es noch etwas mehr Andrang im Neuen Rathaus in Urfahr, aber auch der halte sich in Grenzen und sei auch in Corona-Zeiten sicher und gut zu bewältigen, sagt Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP).