In Linzer Hotels zum Nulltarif übernachten

Nämlich einen Gutschein zum Preis von 100 Euro, mit dem man um 50 Euro einkaufen, um weitere 50 Euro im Gasthaus konsumieren und gratis in einem Hotspots-Hotels übernachten kann. Die Gutscheine für Einkaufen und Gastronomie gelten länger, die Übernachtung muss bis 13. September 2020 absolviert werden. Erhältlich sind die "unbezahlbar"-Gutscheine in den Hotspots-Betrieben und online unter office@hotspots-linz.at. Wer einen solchen Gutschein erwerben will, sollte sich aber beeilen, da die Aktion auf 100 Stück begrenzt ist.

Hilfe für die Innenstadt

Unterstützer der Aktion sind der Verein hotspots, der Linzer City-Ring, die Stadt Linz, der Linzer Tourismusverband und die Brau-Union. Die Käufer des Gutscheins bezahlen nur für ihren Einkauf und die Konsumation im Gasthaus, die Übernachtung im Hotel zahlen die Förderer. "Wir ziehen an einem Strang, um Gastronomie, Hotellerie und den Handel zu unterstützen und Kaufkraft sowie Arbeitsplätze in der Innenstadt zu halten", sagt Matthias Wied-Baumgartner, der Obmann des City-Rings. "In der Coronakrise ist Zusammenhalt und Optimismus besonders wichtig", lobt der Linzer Tourismusdirektor Georg Steiner die Aktion.

Die Linzer Hotellerie und auch die Gastronomie bekommen derzeit den Ausfall von Veranstaltungen besonders zu spüren. Mit der Gutschein-Aktion wolle man diese Betriebe und auch den Handel unterstützen, sagt Josef Paukenhaider von der Brau Union.

