In Linz wurde 2021 weniger geheiratet als vor Corona

671 Ehen schlossen die Standesbeamten im vergangenen Jahr in Linz. Das war zwar im zweiten Corona-Jahr schon wieder ein Anstieg gegenüber 2020, als nur 531 Eheschließungen zu verzeichnen waren, von einer "Erholung" ist aber noch nichts zu spüren.

In den Jahren vor der Pandemie wurden laut Bürgermeister Luger 800 bis 850 Ehen jährlich in Linz besiegelt. Bei den Hochzeiten merke man die Restriktionen, die es für Feiern gab, am deutlichsten. Die Lockdowns und Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens waren hauptverantwortlich für diese laut Luger außergewöhnlich niedrige Anzahl an Eheschließungen. Ob das heuer schon deutlich anders wird, werde sich zeigen. Es werde jedenfalls ein "Nachzieheffekt" kommen, weil viele Hochzeiten im vergangenen Jahr verschoben wurden und somit in der Pipeline stehen, wie es der Linzer Stadtchef formulierte. Viele würden darauf hoffen, dass die Bedingungen wieder so werden wie vor der Coronakrise.

2042 Geburten wurden im vergangenen Jahr in Linz gezählt, was Stadtchef Luger als einen massiven Rückgang sieht. In "normalen Jahren" seien jeweils knapp 2200 Kinder in der Landeshauptstadt geboren worden. Hier habe sich die Corona-Situation ganz eindeutig ausgewirkt. Das zeigte sich auch schon 2020, als 2059 Geburten verzeichnet wurden."

Die Pandemie hat zu einer Verunsicherung geführt, Ängste geschürt und die berufliche Mobilität reduziert, was letztlich auch Beziehungen verändert hat", glaubt Luger den Grund für die sinkende Geburtenzahl zu kennen. Die Geburtenbilanz (die Differenz der Anzahl der Geborenen und der Sterbefälle) sei somit das zweite Jahr hintereinander negativ ausgefallen. Das Vor-Corona-Niveau wurde auch 2021 bei weitem nicht erreicht.

Ganz traditionell blieb hingegen die Wahl der Vornamen, die die Eltern im vergangenen Jahr für ihre Lieblinge gewählt haben. Wie berichtet waren Anna (vor Maria und Sophie) sowie Elias (vor David und Mateo) die beliebtesten Vornamen.

208.690 Einwohner hat die Stadt Linz. So viele Menschen sind aktuell mit Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt gemeldet. Das Plus gegenüber dem vergangenen Jahr betrug 878 Bewohner, hat aber noch nicht ganz die Zuwachsraten aus den Vor-Corona-Zeiten erreicht. Im Jahr 2020 ging die Bevölkerungszahl sogar um 31 zurück. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Bevölkerung in Linz um neun Prozent gestiegen.

2183 Sterbefälle wurden im abgelaufenen Jahr in der Stadt Linz registriert. Die Veränderung zu den vergangenen Jahren bezeichnete Bürgermeister Klaus Luger aber als nicht signifikant. Rein statistisch gesehen sieht Luger auch keinen Zusammenhang mit Corona, dass also durch das Virus die Todesfälle so viel mehr geworden wären. 2020, im ersten Jahr der Pandemie, starben in Linz 2144 Frauen und Männer, 2019 waren es 2029.