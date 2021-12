In Linz wird zu Silvester gelaufen

Nachdem die Behörden grünes Licht gegeben haben, wird der Traditionslauf am 31. Dezember unter Corona-Einschränkungen stattfinden können. Start und Ziel ist aber nicht am Hauptplatz, sondern unterhalb des AEC. Und es werden auch nicht zwei Runden durch die Innenstadt gelaufen, sondern es wird das weitläufigere Gelände des Treppelweges Richtung Voest-Brücke und zurück als Laufstrecke genutzt.

Beim AEC werden am Lauftag von 13 bis 14.30 Uhr auch die Startnummern an die maximal 300 Aktiven ausgegeben. Der Erwachsenenlauf über die gewohnte Distanz von 6 Kilometer (der Hobbylauf führt wie der Nordic Silvesterwalk über drei Kilometer) startet um 15 Uhr, um 14 Uhr finden die Kinderläufe (von 120 Meter bis 1,2 Kilometer) statt. Für die Teilnehmer gilt die 2G-Regel, für Jugendliche unter 12 Jahren ist der Ninja-Pass die Eintrittskarte für den Silvesterlauf.

Veranstalter TriRun Linz will mit dem stark abgespeckten Silvesterlauf in Linz den Teilnehmern ein Stück Normalität zurückgeben. Auf jeden Fall soll der Spaß beim letzten Lauf des Jahres im Vordergrund stehen, so Peter Weinzierl. Alle Infos zum Lauf unter www.silvester-linz.at