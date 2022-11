Attraktiver und vielfältiger denn je starten am Samstag die Linzer Weihnachtsmärkte. "Endlich können die Menschen wieder zusammenkommen und die vorweihnachtliche Stimmung in der Stadt genießen", brachte die zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer ihre Gefühlswelt auf den Punkt. Nach zwei Jahren, in denen infolge der Corona-Pandemie nichts möglich war, wird die Rückkehr umso mehr genossen. Vor allem auch, weil die Beschicker der Stadt die Treue gehalten hätten.