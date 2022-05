In Linz wird die Vielfalt mit 20 Veranstaltungen gefeiert

20 Veranstaltungen sind geplant, von Konzerten und Lesungen bis hin zu Sprachcafés. "In Linz leben Menschen aus 155 Nationen zusammen, die mehr als 100 Sprachen sprechen", sagt die für Integration zuständige Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP), die betont, dass das Potenzial für die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Weiterentwicklung enorm sei. Klar sei natürlich auch, dass das Zusammenleben in so einer Gemeinschaft Herausforderungen mit sich bringe. Wichtig sei hier, konsequent Maßnahmen umzusetzen und diese laufend zu adaptieren, sagt Blöchl. Das Veranstaltungsformat sei eine gute Gelegenheit, um sich selbst ein Bild von der Vielfalt in der Stadt zu verschaffen.

Am Samstag, 28. Mai, steht von 15 bis 18 Uhr eine Begegnung der kulinarischen und kulturellen Art auf dem Programm. Bei der "Tafel voll Vielfalt" vor dem Neuen Rathaus werden internationale Köstlichkeiten und künstlerische Arbeiten gezeigt.

Am Dienstag, 31. Mai, findet gemeinsam mit Linz Kultur ab 18 Uhr im Alten Rathaus die Verleihung des Preises "Stadt der Vielfalt 2022" statt. Insgesamt wurden zwölf Projekte in den drei Kategorien "Preis für Integration", "Preis für Interkulturalität" und "Preis für interkulturelle Kinder- und Jugendintegrationsarbeit" ausgezeichnet.

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen der "Linzer Woche der Vielfalt" gibt es online unter linztermine.at