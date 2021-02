Es ist ein nüchternes Gebäude. An der kühlen, verglasten Optik kann auch der Name "Palais Wildberg", abgeleitet von der gleichnamigen Straße in Linz-Urfahr, nichts ändern. Doch in Etage vier gleitet man in eine wundersame Welt des Klanges. Hell und penibel aufgeräumt tut sich eine moderne Werkstatt auf. Es ist die von Alexander Schütz. Er ist seit 2004 Geigenbaumeister. Zuvor war er Weltenbummler durch viele Werkstätten. Heute ist er vielfach ausgezeichnet. Stolz ist der schlanke Unternehmer,