In Linz startet am 19. Mai die Sommerbadesaison

Bei den aktuellen Temperaturen haben sich bei den meisten Landsleuten wohl noch keine ausgeprägten Sommergefühle eingestellt. Ungeachtet dessen startet in Linz mit Mittwoch die Sommerbadesaison 2021. Die Linz AG Bäder (Parkbad, Hummelhof, Schörgenhub und Biesenfeld) machen ihre Türen auf. Natürlich noch mit entsprechenden Zutritts- und Sicherheitsauflagen zum Aufenthalt unter freiem Himmel ein.

Für den Zutritt zu den Bädern gilt die 3G-Regel (getestet, genesen oder geimpft) sein. Zudem gilt auf dem gesamten Areal die 2-Meter-Abstandsregel und in Innenbereichen ist das Tragen einer FFP-2-Maske verpflichtend. In den Duschräumen gibt e keine Maskenpflicht. Im Hallenbad ist nur eine Person auf 20 Quadratmeter erlaubt.

Die Linz AG habe sich gut auf die Öffnung der Freibäder vorbereitet. Die Becken sind schon seit Wochen gefüllt, die Gartenanlagen gepflegt. Zudem sind Hinweisschilder und Bodenmarkierungen als Informationsquelle für die Besucher angebracht. Im Eingangsbereich, bei den Sprungtürmen und bei den Rutschen wird über die geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften informiert.

Wie im vergangenen Jahr wird auch heuer die Online-Auslastungsanzeige im Einsatz sein. Auf der Homepage der Linz AG (linzag.at) können die Badegäste checken, welches Linzer Bad im Moment wie gut besucht ist.

Linzer Badeseen sind auch zugänglich

Mit 19. Mai öffnen nicht nur die Bäder der Linz AG, sondern es stehen auch die beliebten Badeseen (Pichlinger See, Pleschinger See und Kleiner Weikerlsee) zur Verfügung. Auch hier gelten die empfohlenen Sicherheitsregeln.

Noch etwas gedulden müssen sich die Badegäste in den sieben Kinderfreibädern in der Stadt. Sie werden bei Schönwetter erst am 29. Mai öffnen. Die Gratis-Bäder sind dann bis August täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, soferne das Wetter schön ist. Vorerst weiter geschlossen bleiben die Sauna- und Wellnessanlagen.