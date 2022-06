Alles begann für Alois Praher mit einem guten Freund, der in der Reuchlinstraße in Linz wohnt. Die findet man, wenn man sie suchen will, parallel zur Unionstraße verlaufend nahe dem Neuromed Campus. Mit dem mittlerweile betagten Mann traf der aus Aigen im Mühlkreis stammende Praher einen Menschen, der sich für das Leben und Wirken des Namensgebers der Straße, in der er wohnte, interessierte. Ein Kontakt mit langfristigen Folgen. Zum 500. Todestag des Philosophen und Brückenbauers zwischen den