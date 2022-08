In Linz leuchten 21 Gebäude nur noch bis 23 Uhr

Innerhalb von nur zehn Tagen wurde damit die Beleuchtungszeit von zwei Drittel der Brücken, öffentlichen Gebäude und Kirchen im öffentlichen Raum reduziert, womit auf die drohende Energieknappheit reagiert wurde. Die Effektbeleuchtung erfolgt nur am Abend bis 23 Uhr. Am Morgen bleiben die Gebäude dunkel.

Der zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) spricht von einem erwarteten Einsparungseffekt auf 500 Betriebsstunden. Das würde 33.300 Kilowattstunden Strom im Jahr entsprechen, was ungefähr der Jahresverbrauch von elf Einfamilienhäusern wäre.

Bei den restlichen acht Bauwerken dauert die Umstellung aufgrund technischer Gegebenheiten länger. So müssen zum Beispiel Schaltkästen und Verkabelungen umgebaut werden. In den kommenden Monaten sollen dann auch die restlichen Bauwerke in Linz weniger lang beleuchtet werden. Zu den Objekten zählen unter anderem das Alte Rathaus, die neue Eisenbahnbrücke, die Finanzgebäude, die Freinbergwarte, die Pöstlingbergkirche und die Dreifaltigkeitssäule.