In Linz leben 237.000 Menschen

Exakt 2724 Menschen haben sich im vergangenen Jahr entschieden, Linzerinnen bzw. Linzer zu werden. Sie haben dafür ihren Hauptwohnsitz hierher verlegt. Die „überdurchschnittlich starke Zunahme“, die die Linzer Stadtforschung in der Bevölkerungsbilanz 2022 ausweist, hat aber einen klaren Hintergrund. 1200 Ukrainer, vor allem Frauen und Kinder, sind infolge des Krieges in ihrer Heimat nun in Linz zu Hause. Auf sie fällt der größere Bevölkerungszuwachs zurück.