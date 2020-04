In Linz-Land sind die Altstoffsammelzentren weiter geschlossen

Nicht so im Bezirk Linz-Land. Dort wundern sich neben den Anrainern auch der Ansfeldner Vizebürgermeister Christian Partoll und der Kematner Fraktionsobmann Christian Deutinger (beide FP). Zumal in Kematen auch der Grünschnitt im Altstoffsammelzentrum zu entsorgen ist. "Es gibt zwar eine Vereinbarung der Gemeinde Kematen, den Grünschnitt in Bad Hall zu entsorgen, doch das widerspricht dem Ansinnen, im eigenen Ort zu bleiben", so Deutinger.

Daran, dass die Altstoffsammelzentren im Bezirk Linz-Land geschlossen sind, wird sich aber so schnell nichts ändern. "Wir gehen nicht davon aus, dass bei einer einfachen Öffnung die Vorgaben der Bundesregierung einzuhalten sind", sagt Dietmar Kapsamer, Obmann des Bezirksabfallverbands Linz-Land und Bürgermeister von Kirchberg-Thening (SP). Die Hauptentsorgung im Bezirk (Restmüll, Gelbe Säcke, Biotonnenabfälle) sei auch ohne Öffnung gewährleistet. Jeder, der dringenden Bedarf habe, könne sich aber bei einer Hotline (07229 7987015) melden: "Wir haben eine Warteliste und vergeben Termine, es sind aber nicht jeden Tag alle Altstoffsammelzentren besetzt." Kapsamer appelliert zudem an die Menschen, nur wirklich notwendige Entsorgungen durchzuführen.

