In Linz klingt das Jahr sportlich aus

Ob im Laufdress oder im Kostüm, jeder ist beim Silvesterlauf in Linz willkommen.

Zwei Jahre lang lief nichts, doch das ist jetzt Vergangenheit: Heuer kann man das alte Jahr in der Landeshauptstadt wieder laufend verabschieden. Die gute Nachfrage lässt den Veranstalterverein TriRun Linz hoffen, dass man beim Hypo Silvesterlauf Linz zumindest wieder nahe an die Teilnehmerzahlen vor den Corona-Jahren herankommt. Damals waren immer rund 1000 Aktive in der Linzer Innenstadt unterwegs.