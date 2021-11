In Linz darf Martinsfest gefeiert werden

Die Stadt Linz will Kindern (und ihren Eltern) die Freude am Martinsfest und den damit verbundenen Laternenumzügen ermöglichen. Nach Beratungen mit dem städtischen Krisenstab und in Absprache mit der Bezirksverwaltungsbehörde wurde entschieden, das Fest in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen diese Woche unter Einhaltung der 2-G-Regel sowie in kleineren Gruppen zu erlauben.

Als Gründe für diese Entscheidung führt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) an, dass die Kleinsten in den vergangenen eineinhalb Jahren auf sehr vieles verzichten mussten. Deshalb wollte man die Lichterfeste am 11. November nicht absagen.

Zudem gehe es in der Wirkung der 2-G-Regel darum, dass Geimpfte mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben können als Nicht-Geimpfte. Die Regelung in Linz sieht also vor, dass alle Kinder teilnehmen dürfen, ihre Angehörigen jedoch nur, wenn sie geimpft oder genesen sind. „Damit entscheidet jede und jeder Erwachsene selbst über seine Teilhabe“, so Luger weiter.

Mit sechs Mal so vielen Impfungen als sonst am Tag zeigte sich vergangene Woche alleine im Impfbus der Stadt Linz, dass die seit gestern geltende 2-G-Regel schon vor der finalen Verkündung Wirkung gezeigt hat. In Linz, wo die Durchimpfungsrate derzeit bei 64 Prozent liegt, laufen auch intensive Vorbereitungen für den Ausbau der Impfkapazitäten. Geimpft wird sowohl mit dem Impfstoff Janssen des Herstellers Johnson & Johnson (ab 18 Jahren) als auch mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer (ab 12 Jahren).